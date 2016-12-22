Совместное заявление ПАО «НК «Роснефть» и холдинга РБК

Статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», опубликованная на сайте РБК 11 апреля 2016 года, а затем воспроизведенная в газете и на телеканале РБК, стала причиной иска со стороны ПАО «НК «Роснефть» к холдингу РБК.

Сообщаем, что между сторонами было достигнуто мировое соглашение, в рамках которого руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в упомянутой выше статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ПАО «НК «Роснефть», приносят свои извинения компании «Роснефть» и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину.

После заключения мирового соглашения стороны имеют все основания рассчитывать, что отношения между РБК — лидером медиарынка в сегменте деловой прессы — и «Роснефтью — крупнейшей российской компанией — будут строиться на основе уважения принципов свободы слова, профессиональной корректности и компетентности и деловой этики.