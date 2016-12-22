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Макрон рассказал о роли Анны Ярославны в отношениях Украины и Франции
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Макрон рассказал о роли Анны Ярославны в отношениях Украины и Франции
Украинский кризис, 18:21
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Макрон рассказал о роли Анны Ярославны в отношениях Украины и Франции

Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха, сыграла значимую роль во французско-украинских отношениях. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Париже, сообщает «Украинская правда».

«Прежде всего должен сказать вам, что между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история, и вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской», — заявил Макрон.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе поездки во Францию заявил, что история российско-французских отношений началась с брака русской Анны и Генриха I. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что Путин пытался «похитить» княжну Анну Ярославну в российскую историю.

После встречи с Петром Порошенко Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни пройдут мирные переговоры по украинскому кризису, передает New York Times. По его словам, к концу следующей недели состоится совместный телефонный звонок между лидерами Франции, Германии, Украины и России.

Петр Порошенко после встречи с главой Франции заявил, что договорился с ним о том, чтобы переложить «на бумагу» проекты возможных решений «нормандского формата». Он отмечал, что они, возможно, будут называться «формула Макрона».

Теги: Франция , Петр Порошенко , Эмманюэль Макрон , Анна Киевская
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