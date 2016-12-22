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«РусГидро» остановила переговоры с Mitsui по продаже казначейских акций
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«РусГидро» остановила переговоры с Mitsui по продаже казначейских акций
Бизнес, 17:44
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«РусГидро» остановила переговоры с Mitsui по продаже казначейских акций

Энергохолдинг «РусГидро» остановил переговоры с компанией Mitsui & Co. из Японии (торговая компания, занимается в том числе электроэнергетикой) по продаже ей 5% казначейских акций из-за того, что российскую компанию не устроили условия японской стороны. Об этом заявил генеральный директор энергохолдинга Николай Шульгинов, передает ТАСС.

По его словам, иных предложений японская компания больше не делала. Он рассказал, что Mitsui ранее предлагали «купить 5%, это нам никакой пользы не приносило». Шульгинов отметил, что «условия, предложенные ВТБ, были значительно лучше по всем показателям. Поэтому у нас ничего не получилось».

«РусГидро», Mitsui и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) 2 сентября 2016 года во Владивостоке заключили меморандум о взаимопонимании в области гидроэнергетики.

О заинтересованности японской стороны в покупке казначейского пакета акций российского энергохолдинга заявлял его гендиректор Шульгинов. По его словам, размер пакета на тот момент составлял 4,88% акций.

В сообщении «РусГидро», которое оказалось в распоряжении РБК 16 ноября, говорилось, что в ходе докапитализации энергохолдинга на 55 млрд руб. ВТБ получит в районе 14% компании, а доля государства в холдинге составит не менее 60,5%. Чуть позже председатель совета директоров «РусГидро», вице-премьер Юрий Трутнев подтвердил, что сделка по приобретению банком квазиказначейского пакета состоится. Сделку планировали заключить в марте 2017 года.

В феврале 2017 года стало известно о переносе подписания соглашения о докапитализации «РусГидро» на «неопределенный срок». По данным корреспондента РБК, одного из участников сделки «вызвали на совещание в правительство».

«РусГидро» требовалась докапитализация для рефинансирования долга ее дочерней компании, РАО «ЕЭС Восток», достигшей 90 млрд руб. Из них 40 млрд руб. образовались во время реформы «дочки». Остальную сумму компания привлекала на неокупаемые проекты по указанию правительства.

Теги: продажа , «Русгидро» , Николай Шульгинов , Mitsui , энергохолдинг , Японский банк международного сотрудничества ...
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