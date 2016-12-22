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В Минфине назвали кандидатов в новый состав совета директоров АСВ
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В Минфине назвали кандидатов в новый состав совета директоров АСВ
Финансы, 16:51
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В Минфине назвали кандидатов в новый состав совета директоров АСВ

В совет директоров Агентства по страхованию вкладов могут войти первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аракелов, замминистра финансов Алексей Моисеев, а также референт экспертного управления администрации президента Федор Малышев. Такой список кандидатов от правительства, по данным ТАСС, анонсировал Моисеев. В оглашенном им списке нет главы Минфина Антона Силуанова.

«Мы внесли согласованный список в правительство, по Центральному банку будет список еще утверждаться», — заявил он.

Председателем совета директоров АСВ сейчас является Силуанов. Также в состав совета директоров входит глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее советник Сергей Игнатьев и Алексей Моисеев, всего в составе совета 13 человек. Из перечисленных Моисеевым кандидатур в действующий состав совета директоров не входит только Аракелов. Но, как уточняет «Интерфакс», Моисеев заметил, что Аракелов «был когда-то [в совете директоров], потом его вывели».

Агентство отмечает, что председателем совета директоров АСВ станет Эльвира Набиуллина, но ЦБ пока не раскрыл список кандидатов со своей стороны.

АСВ было сформировано в январе 2004 года, ее основная задача — страхование вкладов россиян в банках. Участие в АСВ банков, работающих с вкладами физических лиц, обязательно. Позднее АСВ было наделено функциями конкурсного управляющего несостоятельных банков, а также их финансового оздоровления. Кроме того, при АСВ работает система гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. Также агентство ведет реестр негосударственных пенсионных фондов.

Если список, оглашенный Моисеевым, станет окончательным, то в новый совет директоров АСВ из действующего могут не попасть Силуанов, а также директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков и директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития МЭР Юлия Лещевская.

С момента своего основания АСВ возглавляют министры финансов. В ноябре 2016 года «Интерфакс» со ссылкой на источники передавал, что АСВ может возглавить Набиуллина. Соответствующие поправки готовили в Минфине. Сама Набиуллина в октябре 2016 года допускала, что Центробанк может стать куратором АСВ.

«Вопрос о том, кто будет выполнять функцию управляющей компании, сейчас обсуждается. Может быть, будет отдельная управляющая компания или АСВ будет под нашим кураторством», — заявила тогда Набиуллина.

20 марта 2017 года она заявила, что Банк России «пока не планирует» менять руководство АСВ, передавали «Ведомости».

Теги: Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Министерство финансов , Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ...
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