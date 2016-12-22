«Архнадзор» заявил о начале сноса в Москве конструктивистского памятника

На месте ДК им. Серафимовича планируется построить многоэтажный комплекс. Демонтаж здания 1929 года постройки начала дочка «Донстроя». Жители Пресненского района и архитектурная общественность столицы выступают против

В центре Москвы в понедельник начался снос конструктивистского здания Дома культуры имени Серафимовича, сообщил РБК активист общественного движения «Архнадзор» Иван Борисов. Клуб был построен в 1928-1929г. для работников завода «Авиаприбор».

​«Сносом занимается компания «Талкалегпром», являющаяся дочерней компанией «Донстроя», — сообщил активист.

По его словам, к месту сноса жители соседних домов вызвали полицию, и на некоторое время работы удалось приостановить. «Полиция сегодня проверила документы у строителей и обнаружила спорные моменты, где четко не прописана возможность сносить, а лишь возможность частичного демонтажа», — пояснил он. РБК направил запрос в «Донстрой».

Союз московских архитекторов, объединяющий свыше 4 тыс. зодчих, отмечает на своем сайте, что сносимое здание было построено в эпоху конструктивизма и обладает признаками объекта культурного наследия.

Член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук Виктор Логвинов рассказал РБК, что у здания есть все признаки вновь выявленного объекта культурного наследия. «Это произведение своей эпохи и культурный центр Москвы. Это в самом деле «намоленное» место, но оно не попало в список [объектов культурного наследия], так как никто не мог предположить, что его будут сносить», — заявил архитектор.

По информации активиста «Архнадзора», на этом месте планируется ​построить 60-метровое здание. «Речь идет о Пресненском районе в 500 метрах от Садового кольца, где крайне дорогая земля», — заявил активист.

Он напомнил, что ДК имени Серафимовича был базой для Первого московского рабочего театра, еще недавно в нем действовала «Школа современной пьесы». «Здесь не было ни общественных слушаний, ни исследований. Никаких археологический изысканий не проводилось, а значит может быть утерян культурный слой», — добавил активист. По его словам, боле 800 местных жителей подписали коллективное обращение против планируемого сноса.

ДК — не первый конструктивисткий памятник, на который покущаются в последнее время столичные застройщики: несмотря на протесты общественности и профессионального сообщества, в центре Москвы в прошлом году была снесена Тагагская АТС. Объекты авторской архитектуры попали и в столичную программу реновации.