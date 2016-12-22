Кандидатуру прокурора Бурятии на пост военного прокурора внесли в Совфед

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру прокурора Бурятии Валерия Петрова для назначения на пост главного военного прокурора России. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Вопрос назначения Петрова на эту должность Совет Федерации рассмотрит на заседании 28 июня, уточнил он. Тот факт, что прокурор Бурятии является «гражданским, а не военным человеком, продолжает взятый курс на прозрачность армии и принесет «свежий взгляд», считает Озеров. По его мнению, назначение Петрова на пост военного прокурора «позволит сделать еще более значимым авторитет» российских вооруженных сил.

Валерий Петров занимал пост прокурора Бурятии с ноября 2006 года. До этого он на протяжении восьми лет работал помощником прокурора республики. В период с 1992 года по 1998 год Петров был начальником отдела кадров бурятской прокуратуры, а до этого в течение пяти лет занимал должность прокурора ​Иволгинского района Бурятии.

Петров имеет звание заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации и почетную грамоту президента России. Он также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

О том, что на должность главного военного прокурора предложат Валерия Петрова, сообщил источник «РИА Новости» в парламенте 31 мая.

В конце апреля Совет Федерации отстранил от должности главного военного прокурора Сергея Фридинского. Вопрос о его отставке верхняя палата парламента начала рассматривать, после того как в Совфед поступило «представление» генерального прокурора России Юрия Чайки. Полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев отмечал, что военного прокурора попросили отправить в отставку в связи с его уходом на пенсию за выслугу лет.



Источник «РИА Новости» в верхней палате парламента 22 апреля рассказал, что в Совфед поступило заявление от Фридинского с просьбой об отставке. Он занимал эту должность с 2006 года.