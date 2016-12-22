СМИ узнали о вотуме недоверия главе ПАСЕ Педро Аграмунту

Одна из пяти политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — Европейская народная партия (Group of the European people`s party) — выразила вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в аппарате ПАСЕ.

«Большинство проголосовало за вотум недоверия Аграмунту», — сообщил источник издания. По данным агентства, за вотум недоверия проголосовали 38 депутатов, против —26, двое воздержались. Как сообщил на своей странице в Facebook вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский, на сегодняшнем заседании ПАСЕ также планируется представить доклад о возможности процедуры импичмента в отношении Педро Аграмунта с целью отстранения его от должности. На данный момент возможности принудительной отставки с выборных должностей в ПАСЕ не предусмотрено.

20—21 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт совершил вместе с депутатами Госдумы визит в Сирию, в рамках которого, в частности, состоялись посещение российской авиабазы Хмеймим и встреча в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. В составе делегации, кроме Педро Аграмунта и российских депутатов Госдумы, находились парламентарии из Бельгии, Италии, Сербии и Чехии.

В апреле бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи в связи с его визитом в Сирию. По итогам заседания 25 апреля глава ПАСЕ был лишен права голоса. Педро Аграмунт признал ошибкой свою поездку в Сирию, однако отказался добровольно уходить с поста.

Испанский политик Педро Аграмунт занимает пост председателя ПАСЕ с 2016 года. В 2017 году он был переизбран на второй срок.