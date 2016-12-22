Игорь Сечин покинул совет директоров Санкт-Петербургской биржи

Главный исполнительный директор «Роснефти» не вошел в новый состав совета директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), следует из сообщения биржи.

Новый совет директоров акционеры избрали на годовом собрании 23 июня. Сечин, который возглавлял совет с 2014 года, в него не вошел. Причину ухода представитель «Роснефти» и представитель биржи не комментируют.

Акционеры избрали в новый совет СПбМТСБ 11 человек. «Роснефть» в новом совете представляет вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, который и ранее входил в совет.

В совете директоров остались начальник управления по поставкам нефти «Зарубежнефти» Кирилл Акатнов, вице-президент СПбМТСБ Юрий Медведев, директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов «Транснефти» Владимир Назаров, президент биржи Алексей Рыбников, заместитель главы «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер и замглавы «Татнефти» Азат Ягафаров.



Новыми членами совета стали гендиректор «Транснефтепродукта» Павел Горшенков, директор департамента учета и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал, замглавы «Сургутнефтегаза» Николай Киселев и заместитель председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Марина Янкина.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 10% акций биржи принадлежит «Транснефтепродукту», «Транснефти», «Роснефти», «Газпром нефти», «Зарубежнефти» и Агентству стратегических инвестиций, по 8% — «Сургутнефтегазу» и «Татнефти», еще 5% у РЖД. Согласно ЕГРЮЛ, остальные акции разделены между НОВАТЭКом, «Трансойлом», ООО «РН-процессинг», ООО «Сургутэкс», ЗАО «ВТБ-Инвест», ООО «Джестер», ОАО «Совкомфлот» и ЗАО «Русско​-германская лизинговая компания».