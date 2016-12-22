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Бывший глава следствия МВД возглавил юридический институт РАН
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Бывший глава следствия МВД возглавил юридический институт РАН
Политика, 14:45
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Бывший глава следствия МВД возглавил юридический институт РАН

Бывший начальник следственного департамента МВД России, 56-летний доктор юридических наук Александр Савенков, уволенный Владимиром Путиным в конце 2016 года после скандала из-за нарушения им рекомендации президента не баллотироваться в академики РАН, возглавил Институт государства и права Российской академии наук (РАН). Об этом сам Савенков сообщил РБК.

«Исполняю обязанности [директора] Института государства и права РАН», — сказал Савенков.

Академик Андрей Лисицин-Светланов подтвердил РБК, что Савенков заменил его на должности директора Института и права РАН. «У меня настал возраст 65 лет, поэтому произошла замена», — рассказал академик. По его словам, решение о назначении Савенкова врио директора принимало Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).

Ранее о назначении главы Института государства и права писало издание Legal.Report.

Савенкова, по информации издания, 23 июня избрали председателем ученого совета института, но пока что он временно исполняет обязанности его директора. В базе данных научной энциклопедии Elibrary находится 46 научных трудов, которые написаны самим Савенковым, либо он писал их в соавторстве.

Заместителя главы МВД Александра Савенкова освободили от должности по указу президента России Владимира Путина 28 ноября 2016 года.

На выборах в РАН осенью 2016 года, по данным Legal.Report, было две вакансии на должность члена-корреспондента по специальности «Право», на которые избрали Савенкова и замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Андрея Габова. На эту должность было много ученых-кандидатов, в том числе и декан юридического факультета МГУ Александр Голиченков.

Савенков с 1985 года служил в органах прокуратуры, с 2002​года по 2006 год занимал пост главного военного прокурора, замгенпрокурора Владимира Устинова, после отставки которого стал первым заместителем министра юстиции, а после его «сослали на почетную пенсию» в Совфед, где он с 2009 года по 2014 год представлял Владимирскую область, заявил РБК собеседник, близкий к ФСБ.

После назначения в следственный департамент МВД Савенков пытался «навести там армейские порядки», заявляли РБК три сотрудника ведомства. Следователей обязали приходить на работу в форме, суббота стала рабочим днем, «об отпуске за границей пришлось забыть».

В 2016 году Савенков претендовал на должность генпрокурора, но в июне Совфед продлил полномочия Юрия Чайки, сообщали два собеседника РБК, близких к ФСБ.

По данным одного из источников РБК, Савенкова считали сторонником идеи объединения всего следствия в одно ведомство и «конкурентом председателя СКР Александра Бастрыкина».

Портал Legal.Report сообщал в ноябре 2016 года, что в конце 2005 года Савенков попросил главу Российского императорского дома, княгиню Марию Романову выдать ему и членам его семьи дворянские титулы несмотря на то, что в его официальной биографии нет свидетельств его знатного происхождения. Он получил желаемый титул, а фамилии семьи внесли в 3-ю часть герольдии. Также Савенкова наградили военным орденом Святителя Николая Чудотворца I степени (фамильный орден Императорского дома Романовых в эмиграции).

Теги: Александр Савенков , Российская академия наук , Институт государства и права РАН ...
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