Министр образования призвала доказать мощь отечественной теологии

Глава Минобразования Ольга Васильева приняла участие в церемонии вручения дипломов магистра по специальности «Теология» выпускникам Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД), сообщает пресс-служба образовательной организации РПЦ.

Обращаясь к закончившим учебу представителям разных регионов России, а также Белоруссии, Украины, Эстонии, Литвы, Бельгии, Болгарии, Сирии и Македонии, министр назвала выпуск «историческим».

Ольга Васильева во время церемонии вручения дипломов (Фото: doctorantura.ru)

«Сейчас на нас с вами лежит очень большая ответственность — мы должны доказать нашим оппонентам, что теология — это действительно научная отрасль, причем очень серьезная, мировоззренческая, очень мощная. Призываю выпускников двигаться в этом направлении, глубоко заниматься наукой — у вас есть для этого все основания; стараться сделать, чтобы наши научные журналы в области теологии цитировались за рубежом», — сказала Васильева.

В ответном слове глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата и ректор ОЦАД, митрополит Иларион поблагодарил Васильеву за вклад в становление теологии в России как научной отрасли.

Фото: doctorantura.ru

В 2015 году теология в России была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки. Защита работ по этой дисциплине стала возможна в 2016 году, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.

В середине июня 2017 года Министерство юстиции России подписало приказ об утверждении научной степени по теологии с присуждением степеней кандидат и доктор.