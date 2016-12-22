Директора театров попросили суд отменить арест экс-главы «Гоголь-центра»

Правление Гильдии театральных менеджеров обратилось в Мосгорсуд с просьбой отменить арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Обращение подписали девять человек, включая директора театра «Сатирикон» Анатолия Полянкина, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, директора Московского театра оперетты Владимира Тартаковского. Текст обращения опубликован на официальном сайте гильдии.

«Мы, члены правления Гильдии театральных менеджеров России крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы знаем Алексея Аркадьевича Малобродского как опытного организатора театрального дела, талантливого продюсера и хорошего товарища. Считаем, что решение Пресненского районного суда о заключении под стражу А.А. Малобродского является необоснованной мерой, не учитывающей конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие его личность», — говорится в обращении. Члены Гильдии театральных менеджеров заявили о готовности поручиться за явку Малобродского на следственные мероприятия и судебные заседания. Бывший директор «Гоголь-центра» не собирается мешать расследованию дела, подчеркнули они.

В связи с этим подписавшиеся просят Мосгорсуд при рассмотрении жалоб на решение Пресненского суда Москвы избрать Малобродскому меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Малобродский был задержан 19 июня, тогда он находился в статусе подозреваемого, 20 июня ему официально предъявили обвинения. Малобродский обвиняется в причастности к хищению около 200 млн руб., которые были выделены государством «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Эти деньги должны были быть израсходованы на постановку «Сна в летнюю ночь», обвинение считает, что этот спектакль так и не был поставлен. Адвокат Малобродского Юлия Лахова 21 июня в суде заявила, что спектакль был поставлен и что он пользуется «огромным успехом». В качестве доказательства защита попросила суд приобщить публикации в прессе о постановке к материалам суда. Прокурор в ответ на это заявил, что «заметка не подтверждает, что мероприятие проводилось». Суд постановил арестовать Малобродского на месяц.

Дело «Седьмой студии» началось с обысков, которые следователи провели 23 мая. Обыски прошли не только в «Гоголь-центре», но и дома у худрука театра Кирилла Серебренникова и еще у более чем десяти человек.

Кроме Малобродского, по делу проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

Ранее с просьбой избрать Малобродскому меру пресечения, не связанную с лишением свободы, выступила Ассоциация театральных критиков.