СК завел дело об избиении кандидата в спецназ ФСИН на учебной тренировке

Следствие возбудило уголовное дело по факту избиения в Тюмени 21-летнего кандидата на прохождение службы в местном управлении ФСИН Владислава Елфимова. Об этом говорится в сообщении тюменского новостного портала 24.ru.

По данным сайта, Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следствие установило, что днем 5 мая «неустановленное лицо» во время учебного спарринга нанесло молодому человеку 1995 года рождения телесные повреждения. Врачи диагностировали ему ушиб головного мозга, из-за которого пострадавший впал в кому.

О возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью молодому человеку во время учебного спарринга сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области, но имени молодого человека не называет.

По информации портала 72.ru, несколько недель назад Елфимов вышел из комы и находится в палате интенсивной терапии в Областной клинической больнице №2 (ОКБ).

Двоюродная сестра пострадавшего Елена Дрозд заявила журналистам портала, что в состоянии молодого человека наблюдается «положительная динамика» и он перешел в «состояние минимального сознания». ​

Сотрудники УФСИН, которые участвовали в проверке физической подготовки Елфимова, заявляли 23 мая порталу 72.ru, что травму он получил, когда «подскользнулся в душе и неудачно упал». Однако родственники пострадавшего считают, что молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму во время участия в неравном бою с тремя сотрудниками УФСИН.

Родственники заметили, что у молодого человека недостает двух передних зубов. В первой судмедэкспертизе, которую сотрудники УФСИН провели после инцидента, об этом не сообщается. Из документа следует, что молодой человек 5 мая сдавал нормативы по физической подготовке и «потерял сознание».