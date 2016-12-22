Дворкович испытал спортивный «КамАЗ» перед марафоном «Шелковый путь-2017»

Вице-премьер Аркадий Дворкович сел за руль спортивного грузовика команды «КамАЗ-мастер», которому предстоит принять участие в ралли-марафоне «Шелковый путь-2017», сообщает пресс-служба команды.

Фото: «КамАЗ-Мастер»

«Ваши ребята — настоящие чемпионы!» — сказал Дворкович, проехав на болиде по тренировочной трассе команды и поучаствовав в тестовом заезде в грузовике под управлением гонщика Эдуарда Николаева.

Ознакомившись с усовершенствованными узлами и агрегатами автомобиля, Дворкович дал высокую оценку технологиям, применяемым в российских спортивных грузовиках, и пожелал успехов спортсменам.

Трансконтинентальный марафон «Шелковый путь-2017» стартует из Москвы 7 июля 2017 года, а 22 июля гонщики должны финишировать в китайском Сиане. Маршрут марафона проходит через Чебоксары, Уфу, казахстанские Кустанай, Астану и Семей, китайские Урумчи и Чжунвэй.