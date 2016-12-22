В России пообещали возобновить производство судов на воздушной подушке

В России будет возобновлено производство судов на воздушной подушке. Об этом заявил глава ​Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

По словам Рахманова, возврат к производству судов на воздушной подушке заложен в госпрограмму вооружений на 2018–2025 годы. Проекты подобных судов будут представлены на выставке в Санкт-Петербурге. «В ходе Военно-морского салона будет представлен ряд новых проектов, в том числе проекты судов на воздушной подушке, которые мы будем снова производить в рамках новой госпрограммы вооружений», — рассказал Рахманов.

В середине июня газета «Известия» сообщила, что в России будет возобновлено строительство десантных судов на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр». В настоящее время флот решает вопрос о выборе подрядчика для производства судов этого типа.

«Зубр» является одним из крупнейших в мире судов на воздушной подушке. Его водоизмещение превышает 550 т. Он способен принять на борт три танка или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта. После развала Советского Союза их производство для российского флота было прекращено, однако несколько судов этого типа было построено для ВМС Греции.

Производство «Зубров» на экспорт шло также и на Украине, на судостроительном заводе «Море» близ Феодосии. В 2014 году после присоединения Крыма к России завод вошел в структуру российского военно-промышленного комплекса.