Суд арестовал обвиняемого в ограничении конкуренции ижевского депутата

Суд в Удмуртии поместил под домашний арест на два месяца задержанного 25 июня депутата гордумы Ижевска Захара Милостивенко. Об этом передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества республики.

По данным пресс-службы, Захара Милостивенко обвиняют в ограничении конкуренции по п.«в» ч. 2 ст. 178 (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством России, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере).

Милостивенко — депутат городской думы города Ижевска от «Единой России», сообщается на официальном портале города. Также он работает советником в компании «Автодормостпроект».

О задержании Милостивенко заявил 25 июня информированный источник «Интерфакса». Он сообщал, что задержание может быть связано с делом бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют во взятках на сумму 141,7 млн руб. Депутат, по словам источника, был близок к семье Соловьева и ранее руководил дорожной организацией ОАО «Автодормостпроект».

Соловьева задержали 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки и доставили в Москву. Суд арестовал его до 4 сентября. Соловьев признал свою вину.

Владимир Путин отправил экс-главу Удмуртии в отставку в связи с утратой доверия.

Обязанности главы Удмуртии сейчас исполняет Александр Бречалов.