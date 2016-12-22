В Лондоне в столкновениях с демонстрантами пострадали шестеро полицейских

В Лондоне прошли акции протеста против полицейской жестокости, сообщает The Guardian. В столкновениях с протестующими пострадали шестеро полицейских, четверо из них госпитализированы.

Протесты были вызваны смертью 25-летнего чернокожего Эдира Да Коста, скончавшегося через шесть дней после задержания полицией. Во время задержания сотрудники правоохранительных органов применили к нему силу.

Протестующие пришли на марш с плакатами и лозунгами, осуждающими действия полиции. Некоторые демонстранты скандировали «Мы хотим справедливости». Часть участников акции вышли на улицу с плакатами общественного движения Black Lives Matter, которое выступает против полицейского насилия в отношении чернокожих.

Во время протеста начались столкновения протестующих с полицией близ полицейского участка в районе Стратфорд. Полиция преградила демонстрантам путь к зданию, после чего в нее полетели кирпичи. Также участники протеста начали поджигать содержимое мусорных баков.

Шестеро пострадавших полицейских получили травмы головы. Как сообщили в полиции, среди пострадавших сотрудников есть и женщины.

The Guardian отмечает, что несмотря на поддержку, которую выразили протесту участники правозащитных движений за права чернокожего населения, родственники погибшего Да Косты в акции участии не приняли. Также они заявили, что не поддерживают действия протестующих.

В середине июня акцию протеста в Лондоне организовали пострадавшие в результате пожара в высотке Grenfell Tower. Они потребовали от властей расширения программы помощи и тщательного расследования произошедшего. В ходе акции протестующие штурмом заняли первый этаж здания администрации лондонского района Кенсингтон и Челси.