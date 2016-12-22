Таможенникам дадут доступ к базе данных «Почты России»

Таможенники в течение трех лет получат доступ к информационным ресурсам «Почты России». Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев.

По его словам, это даст ФТС возможность эффективнее находить в посылках наркотики, оружие, психотропные и взрывчатые вещества. В ведомстве отметили, что именно отправка наркотиков через границу является на данный момент самым популярным способом их доставки в Россию. Их провозят под видом шампуней, орехов, прячут в бытовой технике, объяснили в ФТС. По словам таможенников, с начала этого года в международных почтовых отправлениях было обнаружено более 30 кг. наркотиков.

Анатолий Серышев добавил, что совместная работа таможенников и сотрудников «Почты России» и сейчас «ведется в ежедневном режиме», Однако доступ к базе данных позволит таможенникам проводить «не только единичные изъятия отдельных партий наркотиков или оружия», но и «вскрывать каналы поставок, цепочки поставщиков».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров также сообщил изданию, что «скорее всего», таможенники получат доступ к почтовой базе данных. «То есть они будут знать, кто, как часто и из каких стран получает почтовые отправления», — сказал Федоров.

Издания отмечает, что расширение полномочий сотрудников ФТС предусмотрено «Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года», которую Минфин должен одобрить до конца лета.​