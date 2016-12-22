SpaceX запустила Falcon 9 с десятью спутниками

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем сайте.
Ракета была запущена в 13:25 по местному времени (23:25 мск) с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
Iridium NEXT — второе поколение коммуникационных спутников американской компании Iridium Communications Inc., которое было разработано, чтобы заменить ныне действующую спутниковую группировку космических аппаратов Iridium. Спутники обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств.
В субботу 24 июня, Компания SpaceX вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1.Это геостационарный спутник связи спутникового оператора компании BulgariaSat. Он предназначен для спутникового вещания на Балканский регион и другие страны Европы.