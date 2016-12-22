Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,63 59,30 EUR Нал. 66,90 66,41 USD Бирж. 59,39 -0,55 EUR Бирж. 66,48 -0,41 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1867,46 +0,40% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,61 +0,71% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7424,13 -0,20%
Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию
Лента новостей
Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США 19:43, Политика Израиль нанес удар по позициям сирийской армии 19:42, Политика Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию 19:14, Политика Тысячи жителей Львова вышли на вече с требованием убрать мусор 18:53, Общество Мутко осудил Лебедева за предложение «дать в морду» футболисту Жиркову 18:34, Общество В Москве грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин 18:18, Общество Колесо обозрения в Лондоне эвакуировали из-за бомбы времен войны 18:12, Общество Германия — Камерун 18:00, Спорт В Пакистане при игре с гранатой погибли семеро детей 17:55, Общество Спор затягивается: Катар и Турция отвергли ультиматум стран Залива 17:49, Политика В Индии при падении кабины канатной дороги погибли семь человек 17:22, Общество Израиль заявил о повторном обстреле со стороны Сирии на Голанских высотах 17:11, Политика Кокорин и Дзюба выложили видео после вылета сборной с Кубка конфедераций 17:07, Спорт СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане 16:45, Общество В Одессе демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову 16:38, Общество Адвокат Навального сообщила о вызове к нему скорой помощи 16:23, Общество Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре в Пакистане 16:16, Общество ФИФА прокомментировала информацию о допинге в сборной России 16:00, Спорт СК проверит сообщения о незаконной выдаче золотой медали в школе в Адыгее 15:51, Общество Роскомнадзор заявил об исчисляемом днями сроке до блокировки Telegram 15:40, Технологии и медиа Празднование Ураза-байрама в Москве. Фоторепортаж 15:17, Фотогалерея При крушении легкомоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пилот 15:06, Общество Тренер Емельяненко назвал причину нокаута на турнире Bellator 15:06, Спорт Росприроднадзор рассказал об осаде свалки в Балашихе с привлечением ФСБ 14:36, Общество СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата 14:11, Политика «Челси» купит защитника «Ювентуса» за рекордную сумму 14:10, Спорт СМИ узнали о запрете охранникам Эрдогана приезжать на саммит G-20 в ФРГ 13:41, Политика На юге Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек 13:09, Общество
Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию
Война в Сирии, 19:14
0
Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил поставки оружия курдам в Сирии, которые проводят западные страны. Он подчеркнул, что вера в то, что переданное оружие в итоге возвращено обратно — ошибка и обман турецкой стороны, передает агентство «Анадолу».

Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что партнеры Турции по НАТО развивают сотрудничество с курдами. Курдские группировки, ведущие борьбу в Сирии, он назвал «террористами». При этом, по его мнению, заявления о том, что курды вернут поставленное им для борьбы с исламистами оружие, являются обманом.

«Те, кто заверяет Турцию в том, что оружие, переданное террористам, впоследствии будет возвращено в арсеналы, наивно полагают, что смогли тем самым обмануть Анкару. Допущенную историческую ошибку они осознают, но будет слишком поздно», — заявил он.

Президент Турции предупредил, что если Турция увидит в действиях курдских группировок «угрозу в адрес национальной безопасности», Анкара перейдет к «решительным шагам». «Никаких уступок делать не будем. Турция — не «палаточное государство». Поэтому недопустимо, сотрудничая с Турцией в рамках НАТО, придерживаться курса на партнерство с террористами. В подобном случае придется пересматривать саму суть деятельности НАТО», — заявил Эрдоган.

В конце мая США официально объявили о начале поставок оружия сирийским курдам, входящим в состав оппозиционных сил в Сирии. Разрешение на это было предоставлено лично президентом Дональдом Трампом. Оружие было передано силам, которые в настоящее время ведут борьбу за освобождение неофициальной столицы запрещенной в России организации «Исламское государство» от боевиков.

Атака на курдов: остановит ли Турцию недовольство России и США
Политика

Эрдоган ранее неоднократно высказывал недовольство сотрудничеством иностранных государств с сирийскими курдами. В апреле Турция нанесла авиаудары по позициям курдских формирований. При этом Эрдоган пригрозил, что авиаудары могут продолжиться, если Анкара увидит в этом необходимость.

Власти Турции ведут борьбу с курдскими группировками, действующими в стране и выступающими за автономию или отделение территорий Турецкого Курдистана. Рабочая партия Курдистана, крупнейшая из подобных организаций, признана в Турции террористической группировкой.

Теги: Турция , курды , Реджеп Тайип Эрдоган
Главное
Израиль нанес удар по позициям сирийской армии Политика
Материалы по теме
США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил Политика
Пентагон рассказал о поручении Трампа вооружить курдов в Сирии Политика
Эрдоган потребовал от курдов спустить флаг Курдистана в иракском Киркуке Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку