В Одессе демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову

Неизвестные в ночь на 25 июня демонтировали в Одессе мемориальную доску в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице одесской ячейки партии «Свобода».
В сообщении не сказано, кто именно демонтировал доску. Белая мраморная доска в честь маршала была датирована 1995 годом. На ней на русском языке была написана информация о проспекте, названном в честь Жукова.
Ранее в мае в Одессе был демонтирован памятный камень Жукову. Камень был установлен 6 мая сторонниками запрещенной на Украине Коммунистической партии. На нем на русском языке было написано: «Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, Герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ».