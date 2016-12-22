Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре в Пакистане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за гибели более 100 человек в пожаре, возникшем после взрыва цистерны с топливом в Пакистане. Текст телеграммы, направленной руководству Пакистана, размещен на сайте Кремля.

Соболезнования глава государства выразил президенту Пакистана Мамнуну Хуссейну и премьер-министру Навазу Шарифу. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в провинции Пенджаб. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.

По последним данным, в результате взрыва и пожара на востоке Пакистана погибли 123 человека. Цистерна с топливом опрокинулась на трассе близ города Бахавалпур, после чего рядом с местом аварии собрались местные жители. Вскоре после этого произошел взрыв, который, по некоторым предложениям, мог быть спровоцирован непотушенной сигаретой. Огонь после взрыва охватил толпу и стоявшие рядом автомобили.