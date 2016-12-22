На юге Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек

Более 700 человек были эвакуированы из домов, кемпингов и отелей из-за угрозы лесного пожара в городе Уэльва на юге Испании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аварийной службы.
По данным агентства, спасательные службы Уэльвы находятся в состоянии повышенной готовности для тушения лесных пожаров из-за возникшей аномальной жары. Ранее, 24 июня, в соседнем районе Могер вспыхнул пожар, ему был присвоен уровень «максимальной угрозы».
В связи с этим в воскресенье спасательные службы направили в Уэльву 11 самолетов, десять вертолетов и десятки наземных транспортных средств, около 750 человек были эвакуированы.
Ранее в связи с лесными пожарами в Португалии погибли 57 человек, еще 59 пострадали, 18 из них были госпитализированы. Лесные пожары происходят в округе Лейрия, преимущественно в районе поселка Педроган-Гранди, который находится в одноименном муниципалитете.
Кроме того, 19 июня из-за лесных пожаров на юге Хорватии спасатели эвакуировали 800 туристов. Как сообщало Associated Press, пожары произошли возле курортных городов Макарска и Тучепи.