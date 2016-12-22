В Москве зафиксировали превышение уровня сероводорода

В ночь на воскресенье, 25 июня, на востоке и юго-востоке Москвы зафиксировано превышение содержания сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в «Мосэкомониторинге», передает «РИА Новости».

По его данным, в районе Кожухово в 01:00 ночи предельно допустимая концентрация была превышена в 2,91 раза, в районе Капотни — «почти в два раза», в Жулебино уровень сероводорода был повышен в 1,5 раза, в Люблино — в 1,06 раза.

По состоянию на 06:00 воскресенья значимых превышений не зафиксировано.

В начале апреля специалисты «Мосэкомониторинга» назвали «серьезным» превышение допустимой концентрации вредного вещества в районе Капотня в 2,59 раза, в районе Люблино — в 1,68 раза. Накануне корреспонденты «Интерфакса» сообщали о сильном запахе сероводорода на многих станциях, в том числе Кузьминках, Текстильщиках, Печатниках, Люблино и Марьино.

