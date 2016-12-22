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В Ставропольском крае при ДТП с грузовиком погибла семья из Франции
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В Ставропольском крае при ДТП с грузовиком погибла семья из Франции
Общество, 06:44
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В Ставропольском крае при ДТП с грузовиком погибла семья из Франции

В Ставропольском крае при столкновении автомобиля с грузовой фурой, по предварительным данным, погибла семья из Франции. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 308 км федеральной трассы «Кавказ», уточнили в ведомстве. Автомобиль марки Chevrolet Captiva, который ехал в направлении Минеральных Вод, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, рассказали в ГИБДД.

«От полученных травм на месте происшествия погибли находившиеся в Chevrolet двое взрослых и двое детей», — рассказали в ведомстве. Еще три человека в результате ДТП пострадали — водитель грузовика и двое несовершеннолетних, их доставили в больницу. В ведомстве отметили, что дети в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

«Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла», — подчеркнули в ГИБДД. «Предположительно, водитель мог заснуть за рулем», — заключили в ведомстве.

Теги: Франция , ДТП , Ставропольский край , семья
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