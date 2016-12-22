В Колумбии задержали восемь человек по делу о взрыве в торговом центре

В Колумбии задержали восемь человек по подозрению в причастности к взрыву в торговом центре в столице страны Боготе. Об этом сообщил глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Нието в своем Twitter.

Глава Национальной полиции в разговоре с журналистами уточнил, что правоохранительные органы задержали четверых мужчин и четырех женщин, передает Reuters. Они были задержаны в Боготе и Эспинале в провинции Толима, рассказал он.

​Взрыв в торговом центре в Боготе прогремел 17 июня. В результате случившегося погибли три человека, еще девять пострадали. Одной из погибших оказалась гражданка Франции, которая приехала в Колумбию по волонтерской программе.

Мэр города признал взрыв террористическим актом.









