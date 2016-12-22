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В Ставропольском крае велосипедист облил двух девушек кислотой
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В Ставропольском крае велосипедист облил двух девушек кислотой
Общество, 21:20
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В Ставропольском крае велосипедист облил двух девушек кислотой

В Ставропольском крае неизвестный на велосипеде облил кислотой двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального Следственного комитета (СКР).

Инцидент произошел накануне вечером, 23 июня. «На улице Октябрьской в городе Буденновске переходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой», — цитирует агентство сообщение СКР.

Девушки были госпитализированы. У них были диагностированы ожоги различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело по ч1.ст. 213 ( хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) максимальный срок наказания по этой статье — пять лет лишения свободы

С целью поиска нападавшего, полиция назначила вознаграждение за информацию о его личности. «Главное управление МВД России по Ставропольскому краю объявляет вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемого, причинившего телесные повреждения несовершеннолетним девушкам в городе Буденновске, облив их неустановленной жидкостью», — говорится в сообщении МВД, которое приводит агентство.

В ноябре 2016 года в подмосковных Мытищах мужчина облил 17-летнюю девушку кислотой, из-за чего она получила химические ожоги лица и кистей рук. Следователи обвинили мужчину в покушении на убийство.​

Теги: СКР , Ставропольский край , велосипедисты , кислота
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