Египет передал Саудовской Аравии два острова в Красном море

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси ратифицировал демаркационное соглашение с Саудовской Аравией, которое подразумевает передачу последней двух необитаемых островов в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

Передача островов Тиран и Санафир была одобрена египетским парламентом на прошлой неделе и вызвала ряд протестных акций и критику со стороны египтян, отстаивающих независимость страны. Но ас-Сиси, пишет Reuters, рассчитывает на Саудовскую Аравию как на ключевого союзника.

Соглашение между Саудовской Аравией и Египтом было подписано в прошлом году. Каир признал острова Тиран и Санафир, полученные в 1950 году, принадлежащими Эр-Рияду. Верховный суд Египта последовательно отвергал проект передачи территорий, ссылаясь на недостаточную обоснованность этого решения. Однако 21 июня глава Верховного суда Египта приостановил исполнение всех вынесенных ранее судебных решений по соглашению.​