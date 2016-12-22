Киев направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД Украины направил России ноту протеста из-за приезда Владимира Путина в Крым. Сообщение об этом размещено на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины осудили поездку российского президента, заявив, что она не была согласована с Киевом. «Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.н. «поездки» российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты 13 июня направили ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма. Карта страны была размещена на арт-объекте на художественной выставке «Астана Арт Фест». В то же время на карте России полуостров был изображен.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав России проголосовали более 90% жителей полуострова. В то же время большая часть международного сообщества не признала результаты референдума. На Украине Крым считается «незаконно оккупированной» Россией территорией.