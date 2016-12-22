Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,65 59,31 EUR Нал. 66,95 66,43 USD Бирж. 59,39 -0,55 EUR Бирж. 66,48 -0,41 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1867,46 +0,40% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,61 +0,71% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7424,13 -0,20%
Израиль нанес авиаудар по сирийским войскам в районе Голанских высот
Лента новостей
В Киеве арестовали главреда «Страна.ua» с правом залога в 544 тыс. гривен 17:42, Общество Синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности 17:28, Общество Киргизия нашла нового инвестора для строительства ГЭС взамен России 17:07, Экономика СМИ узнали о сборке бомбы смертником из Манчестера по роликам в YouTube 17:03, Общество Путин посоветовал журналистам писать необидные репортажи 16:56, Политика На Украине предложили собирать у въезжающих россиян биометрические данные 16:35, Политика Мутко посоветовал не ждать от инопланетян спасения сборной России 16:25, Спорт «Мусорный Эверест» в Балашихе: как устроена закрытая Путиным свалка 16:09, Общество Посольство предупредило Норвегию о последствиях от размещения военных США 16:07, Политика Президент Южной Кореи предложил создать общую олимпийскую сборную с КНДР 16:02, Политика Голодец озвучит условия продления материнского капитала в начале октября 15:58, Общество В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских 15:28, Общество В Забайкалье с рельсов сошло 23 вагона грузового поезда 15:23, Общество Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после оползня в Китае 14:50, Общество Путин рассказал о своей работе в нелегальной разведке 14:14, Политика СМИ сообщили о задержании в Москве активистов за листовки Навального 14:09, Общество CNN удалил материал о связях Трампа с российским фондом 13:41, Технологии и медиа Мутко прокомментировал возможные санкции против России за Сочи-2014 13:31, Спорт Более 5 тыс. жителей Крыма остались без электричества из-за грозы 13:09, Общество «Система» предложила решить спор с «Роснефтью» независимой экспертизой 12:55, Бизнес Экс-топ-менеджмент госпредприятия Украины заподозрили в присвоении $5 млн 12:11, Финансы СМИ рассказали о начале изучения в Кремле отношения россиян к Навальному 12:07, Общество СМИ сообщили о переходе в «Зенит» двух новичков стоимостью €70 млн 12:02, Спорт Число жертв отравления алкоголем в Подмосковье выросло до пяти 11:57, Общество Поезд насмерть сбил женщину с ребенком на руках в Подмосковье 11:24, Общество В Армении перевернулся автобус с военнослужащими 10:20, Общество Россия подписала с Латакией соглашение о прекращении огня в Сирии 09:19, Политика Иванку Трамп допросят по делу о плагиате дизайна обуви 08:20, Общество
Израиль нанес авиаудар по сирийским войскам в районе Голанских высот
Политика, 17:54
0
Израиль нанес авиаудар по сирийским войскам в районе Голанских высот

В ответ на обстрел с сирийской территории израильские военные нанесли авиаудар по позициям войск Башара Асада. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение армии Израиля.

Инцидент произошел в районе Голанских высот, контролируемых Израилем. С территории Сирии в сторону Израиля было произведено несколько минометных выстрелов. В результате никто не пострадал.

В ответ в воздух была поднята авиация. The Times of Israel отмечает, что это «является стандартным ответом в подобных случаях». Самолеты нанесли удар по двум танкам и посту сирийской армии, с которого были произведены выстрелы. Кроме того, Израиль направил в ООН официальную жалобу в связи с обстрелом. В заявлении израильских военных по этому случаю, которое цитирует Jerusalem Post, подчеркивается, что армия «не потерпит попыток нанести ущерб суверенитету государства Израиль и безопасности его жителей».

Голанские высоты контролируются Израилем с периода войны 1967 года. Согласно резолюциям ООН​, эта территория признается оккупированной в нарушение норм международного права.

В конце апреля израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в районе аэропорта столицы Сирии Дамаска. Армия Израиля заявила, что авиаудары были мотивированы стремлением пресечь контрабанду оружия ливанской группировке «Хезболла».

Теги: Сирия , Израиль , авиаудар
Главное
Путин посоветовал журналистам писать необидные репортажи Политика
Материалы по теме
Израиль сбил прилетевший со стороны Сирии беспилотник Политика
Израиль нанес авиаудары в районе аэропорта Дамаска Политика
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийским войскам в Эль-Кунейтре Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку