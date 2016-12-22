Израиль нанес авиаудар по сирийским войскам в районе Голанских высот

В ответ на обстрел с сирийской территории израильские военные нанесли авиаудар по позициям войск Башара Асада. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение армии Израиля.

Инцидент произошел в районе Голанских высот, контролируемых Израилем. С территории Сирии в сторону Израиля было произведено несколько минометных выстрелов. В результате никто не пострадал.

В ответ в воздух была поднята авиация. The Times of Israel отмечает, что это «является стандартным ответом в подобных случаях». Самолеты нанесли удар по двум танкам и посту сирийской армии, с которого были произведены выстрелы. Кроме того, Израиль направил в ООН официальную жалобу в связи с обстрелом. В заявлении израильских военных по этому случаю, которое цитирует Jerusalem Post, подчеркивается, что армия «не потерпит попыток нанести ущерб суверенитету государства Израиль и безопасности его жителей».

Голанские высоты контролируются Израилем с периода войны 1967 года. Согласно резолюциям ООН​, эта территория признается оккупированной в нарушение норм международного права.

В конце апреля израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в районе аэропорта столицы Сирии Дамаска. Армия Израиля заявила, что авиаудары были мотивированы стремлением пресечь контрабанду оружия ливанской группировке «Хезболла».