Синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности

В воскресенье, 25 июня, в Москве из-за непогоды ожидается желтый уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам метеорологов, в Москве завтра пройдет гроза и ветер. Скорость порывов ветра будет достигать 15 м/с. Днем ожидается небольшой дождь, ночь пройдет без осадков.

Как сообщал Гидрометцентр 22 июня, неустойчивую погоду в Москве провоцируют западные циклоны, проходящие по северу европейской России. При этом 15 июня стало самым холодным днем в Москве с 1949 года — максимальная температура днем в столице составила 10,2 градуса.

Ранее, 6 июня, Центробанк предупредил, что холодная погода в европейской части России может стать причиной увеличения инфляции. Связь между погодой и инфляцией ЦБ объяснил вероятным снижением урожая овощей и фруктов.