Посольство предупредило Норвегию о последствиях от размещения военных США

Решение Норвегии продлить присутствие морской пехоты США в стране приведет к ухудшению отношений с Россией и может вызвать эскалацию напряженности на северном фланге НАТО. С таким комментарием выступило российское посольство в Осло, передает Reuters.

Речь идет о решении Норвегии продлить до конца 2018 года договор с США по дислокации 330 американских морпехов. Предполагалось, что американские военные, прибывшие в Норвегию в январе, проведут в стране полгода в рамках зимних учений, в том числе совместных с норвежскими военными. Иностранный военный контингент был впервые размещен в Норвегии с конца Второй мировой войны.

«Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежкой политике, которая не предполагала размещение иностранных военных в стране в мирное время», — говорится в письменном заявлении российского посольства, направленном в Reuters.

Это делает Норвегию «не полностью предсказуемым партнером», что может привести к дестабилизации ситуации в регионе, заметили в посольстве.

Норвегия пытается снизить значимость размещения американских военных в стране, объясняя это необходимостью учений. Морпехи США размешены в 1,5 тыс. км от российской границы.

Вступив в НАТО в 1949 году Норвегия взяла на себя обязательство не создавать иностранных военных баз в мирное время.​