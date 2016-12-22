Президент Южной Кореи предложил создать общую олимпийскую сборную с КНДР

Президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун предложил КНДР на олимпийских играх 2018 года ​Пхенчхане сформировать общую сборную. Об этом сообщает The New York Times.

Предложение южнокорейского президента прозвучало на открытии чемпионата мира по тэквондо в городе Муджу. Несмотря на то, что КНДР отказалась официально принять участие в соревновании, на чемпионат была отправлена делегация спортсменов, которые проведут показательные бои.

Чжэ Ин Мун поприветствовал спортсменов из Северной Кореи и выразил надежду, что спорт сможет примирить представителей двух стран. Глава государства призвал сформировать общекорейскую сборную для участия в олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. «Если северокорейская делегация примет участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, это внесет значительный вклад в реализацию олимпийских ценностей дружбы и мира», — цитирует слова президента агентство «Ренхап».

С 2000 по 2006 год, на олимпиадах в Сиднее, Афинах и Турине, команды КНДР и Южной Кореи на церемониях открытия проводили совместные марши национальных сборных. Во всех этих случаях сборные проходили перед трибунами с флагом Объединения, который представляет собой изображение единого Корейского полуострова на белом полотнище. В то же время участие в соревнованиях команды принимали по отдельности.

Ранее, 21 июня, министр культуры Южной Кореи Чон Хван предложил КНДР стать соорганизатором Олимпийских игр 2018 года. Как сообщает Nikkei, он отметил, что часть соревнований могла бы быть проведена на горноложным курорте Масикрюн в КНДР. Также он предположил, что две страны могли бы также сформировать совместную женскую сборную по хоккею с шайбой.

Кроме того, 12 июня южнокорейский президент предложил обдумать возможность проведения Южной Кореей совместно с КНДР Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Эту идею приветствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.