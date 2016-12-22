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Голодец озвучит условия продления материнского капитала в начале октября
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Голодец озвучит условия продления материнского капитала в начале октября
Общество, 15:58
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Голодец озвучит условия продления материнского капитала в начале октября

Предложения по продлению программы материнского капитала будут готовы до конца сентября — начала октября, об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает ТАСС.

«До принятия проекта бюджета, до осени. Конец сентября — начало октября», — сказала Голодец, отвечая на вопрос о том, когда могут быть готовы предложения по продлению программы.

Вице-премьер напомнила, что социальный блок правительства готовит комплекс предложений по поддержке молодых семей, куда войдут и предложения по созданию новых мест в яслях, и предложения по материнскому капиталу.

«Мы сейчас считаем. Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты, меры поддержки молодых семей», — сказала Голодец.

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По ее словам, эта работа ведется совместно со всеми другими блоками правительства. «Я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что в комплексе предложений, который планируется обнародовать осенью, будут разные вопросы, «в том числе вопросы по яслям». В этот пакет также войдут предложения, касающиеся продления программы материнского капитала.

О дальнейшей судьбе программы материнского капитала в России на совещании по экономическим вопросам говорил президент Владимир Путин 19 июня. Он констатировал «катастрофический» спад рождаемости в России и предложил правительству поработать над принятием соответствующих мер. В числе прочего глава государства отметил ситуацию с материнским капиталом.

«Рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала, говорится о более эффективной настройке, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с детьми. Нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми», — заявил Путин.

Он также отметил проблему с обеспечением детей до трех лет яслями. «Вопрос демографии — важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы», — заключил президент.

В середине июня стало известно о том, что Министерство труда и Министерство финансов не могут прийти к единому мнению по поводу мер стимулирования рождаемости в России, об этом писала газета «Ведомости».

Согласно предложению Минтруда программа материнского капитала должна быть продлена до 2023 года (сейчас она действует до 2018 года). Однако в Минфине уверены, что это скорее дестимулирует женщин рожать двух детей, поскольку до окончания программы останется еще несколько лет. Кроме того, в Минфине подчеркнули, что подобные меры должны быть адресными. В качестве альтернативы Минфин предложил сохранить выплату материнского капитала до 2019 года, но сделать выплаты адресными.

Материнский капитал выплачивают семье, где родился или усыновлен второй ребенок. Программа по выплате действует с 2007 года. Тогда размер выплаты составлял 250 тыс. руб. Затем сумма ежегодно увеличивалась, а в 2015 году она достигла 453 тыс. руб. и была заморожена.

 

Теги: материнский капитал , Ольга Голодец
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