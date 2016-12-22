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В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
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В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
Общество, 15:28
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В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских

В немецком городе Магдебург в ​федеральной земле Саксония-Анхальт произошла массовая драка с участием футбольных фанатов и мигрантов. В ходе драки пострадали 15 полицейских, сообщает радиостанция Mitteldeutsche Rundfunk. 

Драка произошла в ночь на субботу в центре города. Многие ее участники были сильно пьяны. 

В столкновениях приняли участие порядка 150 человек. Точные причины произошедшего неизвестны.

Для усмирении участников драки было привлечено порядка 110 полицейских. 14 из них получили легкие ранения, еще один был госпитализирован с тяжелым ранением.

Участники драки бросали в полицейских бутылки, камни из брусчатки и мусорные баки. Также в столкновениях были повреждены несколько автомобилей. Восстановить порядок полиции удалось лишь спустя несколько часов. Семеро участников столкновений были задержаны. Против них были возбуждены уголовные дела о нападении при отягчающих обстоятельствах, беспорядках и причинении ущерба.

Теги: Германия , Полиция , массовая драка
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