Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после оползня в Китае

Президент России Владимир Путин направил соболезнованию китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с оползнем, произошедшем в провинции Сычуань. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства направил своему китайскому коллеге телеграмму, в которой «передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Свои соболезнования пострадавшим в Китае также выразил премьер-министр Дмитрий Медведев. Текст его телеграммы размещен на сайте правительства.

Оползень в китайской провинции Сычуань в центральной части страны произошел 24 июня. В результате стихийного бедствия более ста человек оказались погребены под завалами.