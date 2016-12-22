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В Армении перевернулся автобус с военнослужащими
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В Армении перевернулся автобус с военнослужащими
Общество, 10:20
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В Армении перевернулся автобус с военнослужащими

В Гегаркуникской области Армении перевернулся автобус Министерства обороны страны. Об этом агентству «Новости Армении» сообщил пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян.

По словам собеседника агентства, авария произошла утром в воскресенье, 24 июня. В результате случившегося пострадали 12 военнослужащих контрактной службы. Состояние одно из военных оценивается как тяжелое, он будет доставлен в больницу Еревана, отметил Ованисян.

В 2015 году на Украине произошло ДТП, в котором погибли 12 бойцов Нацгвардии. Следователи рассматривали две причины аварии: нарушение правил дорожного движения и неисправность автобуса. Президент Украины Петр Порошенко поручил создать специальную комиссию по расследованию причин ДТП.

Теги: Армения
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