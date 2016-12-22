Россия подписала с Латакией соглашение о прекращении огня в Сирии

Российские военные подписали с руководством провинции Латакия соглашение о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщил офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов, передает «РИА Новости».

По словам Воронцова, подобный документ с провинцией был утвержден впервые. До этого такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.

Офицер также отметил, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия питанием. По его словам, жителям было доставлено «350 комплектов с продуктами», в каждом из которых «рис, мука, сахар, мясные консервы и чай».

Латакия — провинция в Сирии, где находится главный порт страны на Средиземном море.

В начале мая российские ВКС прекратили боевые вылеты в районах, соответствующих зонам деэскалации в Сирии. Как пояснил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской, всего в Сирии пока создано четыре зоны деэскалации.



