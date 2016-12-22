Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,68 59,31 EUR Нал. 66,99 66,42 USD Бирж. 59,39 -0,55 EUR Бирж. 66,48 -0,41 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1867,46 +0,40% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,61 +0,71% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7424,13 -0,20%
Иванку Трамп допросят по делу о плагиате дизайна обуви
Лента новостей
В США полицейский по ошибке застрелил своего коллегу афроамериканца 07:16, Общество Глава СДПГ сравнил действия Трампа и Путина с авторитарными режимами 06:17, Политика В Китае после схода оползня под завалами оказались более 100 человек 05:14, Общество В США торнадо повредил «самолеты судного дня» 05:08, Общество Жителям США надоело расследование Конгресса о России 04:38, Политика В Венесуэле при нападении на здание парламента пострадали четыре человека 03:56, Политика МИД Катара ответит на требования арабских стран 03:22, Политика В России школьники отметили выпускной. Фоторепортаж 03:15, Фотогалерея В Донбассе начало действовать «хлебное перемирие» 02:48, Политика Moody’s впервые за два года повысил рейтинг Греции 02:45, Экономика В Минобороны рассказали о выведенном на орбиту спутнике 02:12, Технологии и медиа Трамп учредил комиссию по защите американских выборов от хакеров 01:51, Политика Жертвами взрывов в Пакистане стали 40 человек 01:48, Политика SpaceX вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник 01:16, Технологии и медиа NYT сообщил о переговорах между США и Сирией о похищенном американце 00:51, Политика Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту 23 июн, 23:47, Технологии и медиа В Саудовской Аравии заявили о раскрытом теракте против паломников в Мекке 23 июн, 23:44, Общество Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа 23 июн, 23:32, Политика Портрет миллионера: как богатые россияне избегают рискованных инвестиций 23 июн, 23:27, Деньги WP узнала претензии Трампа к пакету антироссийских санкций 23 июн, 23:19, Политика Amazon решил запатентовать башню для доставляющих товары дронов 23 июн, 23:05, Технологии и медиа ЕС ужесточит визовый режим для не принимающих обратно мигрантов стран 23 июн, 22:40, Политика Станислав Черчесов назвал неважными слова капитана сборной Мексики 23 июн, 22:00, Спорт Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк с аппаратом Минобороны 23 июн, 21:52, Технологии и медиа Белый дом не исключил встречу Путина и Трампа на G20 23 июн, 21:47, Политика Замглавы МЭР стал кандидатом на пост гендиректора «Почты России» 23 июн, 21:35, Бизнес СМИ передали о новых полетах США в районе запусков «Калибров» по Сирии 23 июн, 21:22, Политика Россия передала США данные о пяти плененных во Вьетнаме американцах 23 июн, 21:17, Политика
Иванку Трамп допросят по делу о плагиате дизайна обуви
Общество, 08:20
0
Иванку Трамп допросят по делу о плагиате дизайна обуви

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка даст показания в суде по делу о нарушении ее компанией авторских прав итальянского производителя обуви. Об этом сообщает Bloomberg.

Итальянская компания Aquazzura обвинила компанию Иванки Трамп IT Collection LLC и сапожника Марка Фишера Холдинга в том, что они скопировали популярную моделей босоножек Wild Thing при разработке своей обуви Hettie. Модель Aquazzura стоит около $780. Модель бренда Иванки Трамп продается за $150 за пару.

По данным агентства, судья Кэтрин Форест не согласилась с доводами адвокатов Иванки Трамп, которые утверждали, что их клиентка слишком занята, чтобы ответить на вопросы по данному делу. Дочь президента должна дать показания до конца октября текущего года.

Агентство отмечает, что Иванка Трамп ранее заявляла, что «не принимала участия в разработке концепции и дизайна Hettie».

Иванка Трамп в данный момент занимает должность помощника президента США Дональда Трампа. До этого она занималась развитием собственных брендов обуви, одежды, аксессуаров и ювелирных украшений.

Некоторые компании прекратили сотрудничество с брендами Иванки Трамп из-за ее отца. Так Nordstrom решила перестать продавать продукцию дочери американского лидера после того, как группа активистов Grab Your Wallet организовала акцию про теста. Активисты выступили с критикой Nordstrom, которая ведет дела с семьей президента.

Теги: суд , плагиат , Иванка Трамп
Главное
Жителям США надоело расследование Конгресса о России Политика
Материалы по теме
Чубайс осудил решение США по климату фразой «Иванка еще вспомнит папочку» Политика
Дочь Трампа заявила о непричастности к решению нанести удар по Сирии Политика
Дочь Трампа будет работать в Белом доме бесплатно Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку