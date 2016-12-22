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В Венесуэле при нападении на здание парламента пострадали четыре человека
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В Венесуэле при нападении на здание парламента пострадали четыре человека
Политика, 03:56
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В Венесуэле при нападении на здание парламента пострадали четыре человека

В Венесуэле в результате нападения на здание парламента получили ранения четыре человека. Об этом сообщается на сайте Национальной ассамблеи страны.

Как отмечается в сообщении, на парламент напала группа вооруженных людей. Работники Национальной ассамблеи проводили мирную акцию протеста против учредительного собрания, когда на них напали. Также атакующие таранили дверь парламента на мотоциклах, поджигали петарды и «угрожали сотрудникам парламента палками, трубами и камнями».

Кроме того, атакующие написали на стенах здания «Чавес жив» и «У вас есть35 дней».

В Венесуэле с начала апреля продолжаются столкновения сторонников президента Николаса Мадуро и его противников, которые требуют отставки правительства. В результате столкновений погибли более 60 человек.

Как сообщало Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, администрация президента США хочет ввести санкции против Венесуэлы из-за того, что ее власти применяют жесткие меры для подавления протестов. По данным собеседника издания, ограничения США будут касаться нефтяной сферы, а именно государственной нефтегазовой компании PDVSA.

В начале июня Мадуро заявил, что хочет вынести конституционную реформу на референдум, «чтобы народ решил, хочет он ее или нет». Он созвал учредительное собрание, которое вносит изменения в главный закон страны, что стало поводом для массовых протестов и критики со стороны оппозиции, которая обвинила президента в попытке государственного переворота.
Теги: Венесуэла , акции протеста , Парламент
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