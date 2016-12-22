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Жительниц Томска оштрафовали за запись видеообращения к Путину
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Жительниц Томска оштрафовали за запись видеообращения к Путину
Прямая линия Путина, 21:15
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Жительниц Томска оштрафовали за запись видеообращения к Путину

В Томске Ленинский районный суд оштрафовал местную 57-летнюю активистку Галину Шергину на 20 тыс. руб, которая в день «Прямой линии» Владимиром Путиным записала вместе с 12 горожанами видеообращение к президенту России с жалобами на коррупцию в правоохранительной системе. Об этом передает местный телеканал «ТВ2».

Женщину признали виновной в административном нарушении в «Организации несанкционированного пикета» по ст. 20.2 КоАП. По той же статье суд привлек к ответственности и другую участницу обращения к президенту, 70-летнюю пенсионерку Екатерину Гаврилину. По данным агентства, ее госпитализировали после трех дней пребывания в суде.

Суд, по данным телеканала, назначили на следующий же день после обращения жителей Томска, но позже перенесли его на 19 июня. Приговор озвучили 22 июня. Судья Ленинского районного суда Ю. Лысых расценила обращение горожан как «несанкционированный пикет», уточняет телеканал.

Защитник Владимир Губа считает случившееся «политической провокацией, направленной против губернатора Томской области Сергея Жвачкина», которая, по его словам, произошла накануне предстоящих выборов главы региона. Он добавил, что подобные обращения в тот день записывали «по всей стране», но лишь томичей обвинили в нарушении закона. «Поскольку это дело предсказуемо получило широкий резонанс не только в Томске, но и в масштабах страны, я могу предположить, что кто-то специально стремиться скомпрометировать наш регион и его руководителя Сергея Жвачкина», — сказал он.

Речь идет о видеообращении к Путину, которое «ТВ2»​ опубликовал на своей странице на YouTube. ​На кадрах видно, как 12 человек собрались около здания томской администрации, и присутствующая там Галина Шергина заявила: «Высылаем вам (Владимиру Путину — РБК.) письмо таким необычным способом, потому что обычным способом, электронной почтой или обыкновенной почтой, письма наши до вас, к сожалению, не доходят». Она добавила, что «город погряз в коррупции, коррупционисты да коррупционеры, оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, Следственный комитет...».От имени жителей города она заявила, что жители просят российского лидера помочь им в борьбе с коррупцией и прислать туда комиссию. После ее слов томичи запустили в небо шары с письмом.

Обращение жителей Томска к Владимиру Путину
Обращение жителей Томска к Владимиру Путину
(Видео: ТВ2)

В момент записи видео рядом с ними стояли полицейские, которые, по словам журналистов «ТВ2», не сделали пожилым горожанам замечаний.

На «Прямой линии» с президентом России это видеообращение не показали.

По данным телеканала, в марте этого года Екатерина Шергина рассказала журналистам, что жители Томска устроили протестную голодовку «против бездействия» местных властей, которые, по ее словам, бездействовали, когда горожане просили их помочь в борьбе с мошенниками, от действий которых они пострадали. По словам женщины, томичи обращались «по кабинетам в течение многих лет», но их проблемами так никто и не занялся. Шергина уточнила, что у нее и другой участнице видеообращения, Екатерины Гаврилиной, отобрали землю. «Мы, простые люди, пенсионеры не можем отстоять свои права», — констатировала она.

Теги: коррупция , Томск , «Прямая линия» с Владимиром Путиным , активистка
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