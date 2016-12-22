Киев обжаловал решение суда по спору с Россией на $3 млрд

Министерство финансов Украины подало в суд апелляцию по поводу обжалования решения Высокого суда Лондона от 29 марта по поводу еврооблигаций на сумму $3 млрд, которые находятся в собственности у России. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте украинского ведомства.

Украина уверена в «аргументах апелляции», а также в том, что выиграет в апелляционном суде в назначенный срок, говорится в сообщении. Слушания по апелляции должны состояться во второй половине января 2018 года.

Россия приобрела еврооблигации Украины на средства Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Долг должны были погасить через два года, но в декабре 2015 года​ новое правительство Украины отказалось возвращать этот долг ($3 млрд) и проценты по последнему купону на сумму $75 млн. Попытки России урегулировать вопрос во внесудебном порядке не увенчались успехом, и Россия подала иск в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года.

В общей сложности Украина не выплатила России $3,075 млрд, включая последний купонный платеж по бумагам. Российская сторона просила суд назначить Украине штраф в виде 5–8% от долга или по другой ставке по решению суда, говорилось в иске России, поданного к Украине, который оказался в распоряжении РБК. Минимальный штрафной процент, который набежал по меньшей из возможных ставок, составляет примерно $200 млн.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд и начисленные проценты, сообщал Минфин России.