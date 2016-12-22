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В коалиции заявили об использовании канала связи с Россией по Сирии
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В коалиции заявили об использовании канала связи с Россией по Сирии
Война в Сирии, 19:24
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В коалиции заявили об использовании канала связи с Россией по Сирии

Международная коалиция во главе с США продолжает использовать российско-американский канал по предотвращению инцидентов в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель коалиции по борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство», передает Reuters.

О приостановке сотрудничества с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией Минобороны России заявило 19 июня. Ведомство добавило, что самолеты и беспилотники коалиции в воздушном пространстве Сирии к западу от Евфрата «будут браться на сопровождение средствами ПВО России».

Такое решение Минобороны приняло после того, как коалиционные силы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 сирийской армии в районе города Ракки. Военные пояснили, что во время атаки в небе над Сирией находились самолеты российских ВКС, однако коалиция не использовала канал связи между воздушными командованиями сирийской авиабазы Хмеймим и авиабазы Эль-Удейд в Катаре.

На следующий день представитель международной коалиции под руководством США Райан Диллон заявил, что Пентагон готов использовать в качестве запасной линии связи с авиабазой России в Сирии переписку по электронной почте Gmail.

Во вторник, 20 июня, истребитель Военно-воздушных сил США F-15E сбил беспилотник правительственной сирийской армии вблизи населенного пункта Ат-Танф на границе Ирака и Сирии. В международной коалиции пояснили, что дрон сбили из-за того, что он «представлял угрозу» и «демонстрировал враждебные намерения».

Позже коалиция заявила, что предупреждала воюющие в Сирии стороны, а также Россию через канал связи о том, что «не потерпит демонстрацию враждебных намерений и действий просирийских сил в отношении коалиции и ее союзников».

Теги: Россия , Сирия , коалиция , канал связи
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