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В Брянске возбудили дело после смерти 11 младенцев в перинатальном центре
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В Брянске возбудили дело после смерти 11 младенцев в перинатальном центре
Общество, 18:21
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В Брянске возбудили дело после смерти 11 младенцев в перинатальном центре

В Брянске возбудили уголовное дело после смерти 11 новорожденных детей в перинтальном центре города. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Брянской области.

Дело возбуждено по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Согласно сообщению, 11 младенцев умерли в период с 8 марта по 1 июня в перинатальном центре «Брянская городская больница № 1». В рамках уголовного дела «будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг», — отметили в Следственном комитете. 

Теги: Брянск , младенцы
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