Медведев рассказал об инвестициях на модернизацию столичных аэропортов

Государство инвестирует в развитие инфраструктуры аэропорта Домодедово в текущем году более 8 млрд руб., заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании по развитию Московского авиационного узла перед ЧМ по футболу FIFA в 2018 году, передает «Интерфакс».

Премьер-министр сообщил, что в аэропорту планируют построить взлетно-посадочную полосу (ВПП), магистральные рулежные дорожки и сеть соединительных рулежных дорожек.

О том, что аэропорт Домодедово подписал кредитное соглашение с банком ING для установки автоматической системы сортировки багажа в новом сегменте пассажирского терминала (Т2), сообщалось накануне, 22 июня. Согласно документу, общий объем финансирования составляет до €58,9 млн на срок до восьми лет.

Строительство нового терминала в Домодедово началось в третьем квартале 2015 года. Его стоимость оценивается в 32,3 млрд руб. Когда объект введут в эксплуатацию, его пропускная способность составит более 45 млн пассажиров в год. Терминал планировали ввести в эксплуатацию в 2018 году, к началу ЧМ по футболу. 17 апреля Домодедово выдали разрешение на строительство третьего сегмента пассажирского терминала. О сумме инвестиций в это строительство не сообщалось.

Также премьер-министр России заявил, что в развитие аэропорта Шереметьево правительство вложит около 150 млрд руб. По его словам, кроме строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) там построят новый пассажирский терминал B, подземный переход между терминалами, а также новые грузовой и топливо-заправочный комплексы. Модернизация инфраструктуры этого аэропорта позволит увеличить пассажиропоток до 80 млн человек в год.

О том, что в аэропорту Шереметьево могут запустить скоростной поезд, который будет перевозить пассажиров между двумя терминалами, сообщал гендиректор аэропорта Андрей Никулин 28 апреля.

Он заявлял о планах открыть автоматизированный грузовой терминал и новый пассажирский терминал В в Северном терминальном комплексе в 2018 году.

В этом году, по словам Дмитрия Медведева, в рамках модернизации аэропорта Внуково планируется закончить строительство вертодрома «Внуково-3» и вокзальный комплекс для внутренних рейсов.