В Петербурге после погони арестовали бывшего полицейского за наркотики

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал полковника полиции в отставке, бывшего заместителя главы Невского УМВД Алексея Харлашина, говорится в материалах суда. Также арестован Алексей Филипьев, гражданин Эстонии.
По данным «Фонтанки», Харлашин был задержан вечером 20 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Задержанию предшествовала длительная погоня, Харлашин и Филипьев пытались скрыться от полицейских, совершивших контрольную закупку, на Land Cruiser. «Фонтанка» опубликовала две видеозаписи погони. По данным издания, джип был бронирован. При задержании Харлашину сломали ключицу, пишет «Фонтанка».
«Из салона бесцеремонно был выдран и бывший начальник полиции Невского района, полковник полиции в отставке Харлашин», — пишет издание.
Очевидцы погони утверждали, что слышали стрельбу, пишет «Фонтанка», но, по данным издания, «очевидцы восприняли скрежет уходящего джипа за выстрелы».
По данным издания, вместе с Харлашиным были задержаны еще двое человек: Филипьев («Фонтанка» пишет, что именно он был за рулем автомобиля) и Виталий Куликов. Погоня завершилась у Светлановской площади Петербурга. Против Харлашина и Филипьева возбуждено дело о незаконной перевозке наркотиков, но, по данным издания, обвинения им еще не предъявлены. Ходатайство об аресте Куликова в суд не поступало, он приехал в Санкт-Петербург из Липецка.
При задержании полицейские «изъяли пакетище с белым порошком», пишет издание. Также полицейские нашли пакет с наркотиками меньшего размера. Как выяснилось позже, в одном было 998,5 г наркотика (какого именно — не уточняется), в другом — 9 г. При обыске дома у Филипьева позднее были обнаружены синтетические наркотики.
По данным портала, наблюдение за Харлашиным и другими членами группы велось с мая.