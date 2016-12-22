Госдума досрочно прекратила полномочия депутата из фракции КПРФ

Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Решульского из фракции КПРФ, сообщает ТАСС. Ранее депутат заявил о сложении мандата по состоянию здоровья.

Решульский выступил перед Госдумой с последним словом в статусе депутата, поблагодарив коллег за совместную работу. При этом он отметил, что «нынешний созыв Госдумы значительно отличается от прежних». «Это, наверное, потому, что пришел новый состав депутатов, новое руководство, новый председатель Госдумы», — заявил он.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам найти решение для использования «бесценного опыта» Решульского. «Давайте мы поищем ту форму, в рамках которой можно будет востребовать все те качества, прежде всего профессиональные, Сергея Николаевича Решульского, о которых говорили. Если мы такую задачу поставим, мы обязательно найдем решение, его опыт бесценен», — заявил Володин.

Сергей Решульский работал во всех созывах Госдумы начиная с 1993 года. Он являлся первым замруководителя фракции КПРФ. О том, что Сергей Решульский написал заявление о сложении мандата, стало известно 21 июня. Свое решение он объяснил проблемами со здоровьем.