Потерпевшего по делу Урлашова заподозрили в мошенничестве

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелева, являвшегося потерпевшим в деле бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Об этом сообщает «Коммерсантъ»​ со ссылкой на депутата.

Шмелеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Депутат сообщил изданию, что дело возбуждено по факту хищения из бюджета 22 млн руб. в 2012 году в рамках исполнения госконтракта по строительству водопровода и канализации в Ростове Великом. Сам Шмелев своей вины не признает. Он добавил, что, «по версии следствия, были оплачены некачественно выполненные работы».

Уголовное дело о покушении на взяточничество в отношении бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова было возбуждено по заявлению депутата Сергея Шмелева в 2013 году. Евгений Урлашов в августе 2016 года был признан виновным в получении взятки в размере 17 млн руб. и приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 60 млн.руб. Помощник Урлашова Алексей Лопатин получил семь лет лишения свободы за посредничество в получении взятки.