Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке «зеркал»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке копий пиратских сайтов — так называемых «зеркал», об этом говорится в онлайн-трансляции заседания парламента на официальном сайте Госдумы.



Законопроект определяет понятие «зеркала» и позволяет правообладателю через суд требовать блокировки не только основного сайта-«пирата», но и всех сопутствующих ему «зеркал». «Зеркалом» предложено считать «производный сайт», который имеет сходные наименование и контент. Кроме того, к «зеркалам» будут относить копии сайтов, синхронизированные с исходными.



Во втором чтении законопроект был принят 16 июня — к этому времени из текста инициативы была удалена поправка, предложенная Минкультуры, подразумевающая возможность введения досудебной блокировки ресурсов по заявлению правообладателей российских фильмов. Против этой поправки выступили в Кремле, Госдуме и Минкомсвязи.



Роскомнадзор представил свои поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в марте 2016 года. Среди инициатив ведомства было предложено приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.



После подписания президентом закон может вступить в силу 1 октября 2017 года.