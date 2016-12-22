Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,95 59,37 EUR Нал. 67,04 66,34 USD Бирж. 59,66 -0,28 EUR Бирж. 66,67 -0,22 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1871,59 +0,62% РТС 988,33 +1,01% Brent 45,35 +0,13% DJIA 21397,29 -0,06% Nasdaq 6236,69 +0,04% FTSE 7423,71 -0,21%
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке «зеркал»
Лента новостей
На свалке истории: почему полигон в Балашихе закрыли за один день 15:10, Общество Госдума досрочно прекратила полномочия депутата из фракции КПРФ 15:04, Политика Потерпевшего по делу Урлашова заподозрили в мошенничестве 14:53, Политика Путин поблагодарил Эрдогана за личный вклад в развитие «Турецкого потока» 14:45, Политика У мощей Николая Чудотворца в Москве побывало более миллиона человек 14:40, Общество В Германии реабилитировали осужденных после войны за гомосексуализм 14:33, Общество Правительство внесло в Госдуму законопроект об НКО 14:28, Политика Австралия направила два самолета для борьбы с боевиками ИГ на Филиппинах 14:17, Политика Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке «зеркал» 14:14, Общество Сборная Мексики потеряла двух футболистов перед игрой с Россией 14:14, Спорт Путин на вертолете посетил судно-трубоукладчик «Турецкого потока» 13:56, Политика В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 13:56, Общество Причиной пожара в лондонской высотке назвали неисправный холодильник 13:53, Общество  Россияне скептически отнеслись к идее «обезличенных» пачек сигарет 13:48, Общество Глава ФСБ попросил Думу ускорить принятие законов о регулировании в Сети 13:47, Политика Столичные эвакуаторы переместили на спецстоянку миллионный автомобиль 13:39, Общество Лишь половина крупных бизнесменов России связали с ней свое будущее 13:38, Общество Кадыров позвал в Грозный для примирения Дурова и главу Роскомнадзора 13:26, Технологии и медиа Москва продаст пристройку к одной из «книжек» на Арбате за 300 млн руб. 13:17, Политика В МЧС предупредили о граде и сильном ветре до вечера пятницы 13:14, Общество Россия вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай 13:10, Экономика Онлайн-закупки: реформа пуще неволи 13:08, Партнерский материал В РФПИ рассказали о «фактических ошибках» в расследовании CNN 12:56, Политика Замглавы Минкомсвязи не отнес Telegram к незаменимым мессенджерам 12:54, Технологии и медиа В Китае вынесли приговор принадлежащей россиянам трейдинговой компании 12:49, Финансы «Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом «Спартака» 12:38, Спорт СМИ узнали о наблюдении США за запуском российских ракет по целям в Сирии 12:38, Политика
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке «зеркал»
Общество, 14:14
0
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке «зеркал»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке копий пиратских сайтов — так называемых «зеркал», об этом говорится в онлайн-трансляции заседания парламента на официальном сайте Госдумы.

Законопроект определяет понятие «зеркала» и позволяет правообладателю через суд требовать блокировки не только основного сайта-«пирата», но и всех сопутствующих ему «зеркал». «Зеркалом» предложено считать «производный сайт», который имеет сходные наименование и контент. Кроме того, к «зеркалам» будут относить копии сайтов, синхронизированные с исходными.

Во втором чтении законопроект был принят 16 июня — к этому времени из текста инициативы была удалена поправка, предложенная Минкультуры, подразумевающая возможность введения досудебной блокировки ресурсов по заявлению правообладателей российских фильмов. Против этой поправки выступили в Кремле, Госдуме и Минкомсвязи.

Роскомнадзор представил свои поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в марте 2016 года. Среди инициатив ведомства было предложено приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.

После подписания президентом закон может вступить в силу 1 октября 2017 года.

Теги: законопроект , Интернет , интернет-пиратство
Главное
Кадыров позвал в Грозный для примирения Дурова и главу Роскомнадзора Технологии и медиа
Материалы по теме
Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке «зеркал» Общество
Крупные медиакомпании нашли новый способ блокировки пиратских «зеркал» Технологии и медиа
За информацию о способах обойти блокировку сайта будут штрафовать Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку