В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за увеличения площади лесных пожаров и аномально жаркой погоды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте краевого правительства.

«Прогноз в ряде районов края на ближайшие дни неблагоприятный, поэтому принято решение ввести на территории региона режим ЧС, чтобы максимально задействовать имеющиеся ресурсы», — приводятся в сообщении слова первого заместителя лесного хозяйства края Дмитрия Селина.

В рамках режима ЧС доступ людей и транспорта в леса ограничен, ведется наземное и воздушное патрулирование территории. Ежедневно задействовано до 80 единиц техники для мониторинга обстановки и тушения пожаров. С населением проводится разъяснительная работа.

Особый противопожарный режим действует в Красноярском крае с 20 апреля. Сжигание травы и разведение костров на землях сельхозназначения, в населенных пунктах и дачных территориях запрещено.

По данным краевого правительства, площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет более 4,9 тыс. га. В ликвидации возгораний принимают участие 650 спасателей.