Infiniti объявила об отзыве в России более 8 тыс. автомобилей

Российский дилер Infiniti ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзывает в России 8270 автомобилей Infiniti F35, FX45, M35 и M45. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат транспортные средства, произведенные с апреля 2006 года по март 2010 года. VIN-коды отзываемых автомобилей указаны в приложении к сообщению.
Причиной отзыва автомобилей Infiniti стала вероятность ухудшения свойств горючего вещества, которое находится в газогенераторе подушки безопасности. Свойства горючего вещества могут измениться в зависимости от времени, влажности и температуры.
Компания сообщит владельцам бракованных Infiniti о необходимости предоставить автомобили в дилерский центр для проведения ремонта. В центрах бесплатно заменят подушки безопасности или газогенератор подушки безопасности в зависимости от модели автомобиля.
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 20 июня отозвало 6944 автомобиля Nissan Murano. Причиной отзыва стала техническая неполадка, допущенная при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя. Из-за этого мог загореться моторный отсек автомобиля.